Panacea Biotec: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Panacea Biotec hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,310 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Panacea Biotec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,67 Milliarden INR im Vergleich zu 1,33 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,880 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Panacea Biotec ein Ergebnis je Aktie von -1,370 INR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,40 Milliarden INR – ein Plus von 29,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Panacea Biotec 4,94 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at