Panacea Biotec informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Panacea Biotec hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,740 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,63 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,65 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at