Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
18.11.2025 11:04:02
Paramount, Comcast and Netflix Prepare Bids for Warner Bros. Discovery
Paramount, Comcast and Netflix are preparing bids to buy all or part of Warner Bros. Discovery, a crown jewel of the industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
17.11.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel: S&P 500 am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.25
|Optimismus in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
17.11.25
|Gewinne in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Bros Holding Comehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comcast Corp. (Class A)
|23,27
|-2,04%
|Discovery Holdings LtdShs
|11,10
|-0,89%
|Netflix Inc.
|94,99
|0,21%
|Warner Bros. Discovery
|19,56
|-1,30%