Parsvnath Developers präsentierte Quartalsergebnisse

Parsvnath Developers ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Parsvnath Developers die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,29 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Parsvnath Developers ein Ergebnis je Aktie von -0,710 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 679,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 598,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at