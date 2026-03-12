Partner Communications: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Partner Communications präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Partner Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 247,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 217,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,470 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 927,74 Millionen USD, während im Vorjahr 897,97 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at