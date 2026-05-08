Pattern Group A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pattern Group A stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,17 Prozent auf 773,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 540,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at