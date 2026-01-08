08.01.2026 06:31:28

Penguin Solutions legte Quartalsergebnis vor

Penguin Solutions stellte am 06.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat Penguin Solutions im vergangenen Quartal 343,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Penguin Solutions 341,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

