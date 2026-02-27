Pentamaster präsentierte Quartalsergebnisse

Pentamaster gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,03 MYR gegenüber 0,020 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 159,1 Millionen MYR, während im Vorjahreszeitraum 130,7 Millionen MYR ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,090 MYR. Im Vorjahr hatte Pentamaster ebenfalls ein EPS von 0,090 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,31 Prozent zurück. Hier wurden 583,68 Millionen MYR gegenüber 623,02 Millionen MYR im Vorjahr generiert.

