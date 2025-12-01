Perak: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Perak gab am 28.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz lag bei 43,9 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,7 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at