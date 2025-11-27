Performance Shipping: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Performance Shipping lud am 25.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 18,5 Millionen USD, gegenüber 22,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at