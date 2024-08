Pernod Ricard-Aktie trotzdem höher: Pernod Ricard mit Zurückhaltung bei Prognosen

Es werde ein verhaltenes Quartal werden, was unter anderem dem schwierigen Umfeld in China sowie dem Abbau von Lagerbeständen in den USA geschuldet sei, teilte der französische Spirituosenhersteller nach einem Umsatzrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr mit.

Der Umsatz werde im neuen Geschäftsjahr, das Anfang Juli begonnen hat, zwar wieder wachsen, so der Konzern. Die ersten drei Monate würden aber schleppend verlaufen.

Im Geschäftsjahr 2023/24 verzeichnete Pernod Ricard wie von Analysten erwartet einen Umsatzrückgang um 4 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. Im vierten Quartal zeigte das Unternehmen ein leichtes Wachstum von 1 Prozent auf 2,66 Milliarden Euro.

CEO Alexandre Ricard sprach von einem robusten Ergebnis in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld sowie von einer Normalisierung des Spirituosenmarktes nach zwei Jahren außergewöhnlichen Wachstums. Vor allem in den USA habe das nachlassende Wachstum zu einem Aufbau der Lagerbestände geführt.

An der EURONEXT in Paris gewinnt die Pernod Ricard-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,59 Prozent auf 130,65 Euro.

Von Andrea Figueras

PARIS (Dow Jones)