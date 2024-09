Petco Health and Wellness Company A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Petco Health and Wellness Company A hat am 10.09.2024 die Bilanz zum am 31.07.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Petco Health and Wellness Company A ein Ergebnis je Aktie von -0,050 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at