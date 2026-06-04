PetMed Express legte Quartalsergebnis vor

PetMed Express veröffentlichte am 02.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,85 Prozent auf 42,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 46,5 Millionen USD gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,740 USD. Im Vorjahr waren -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 179,02 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 21,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PetMed Express 226,97 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at