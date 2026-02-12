|
12.02.2026 06:31:29
Philips Electronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Philips Electronics hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,595 USD sowie einem Umsatz von 5,97 Milliarden USD in Aussicht erwartet.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 20,13 Milliarden USD gegenüber 19,49 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,69 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 20,86 Milliarden USD taxiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
