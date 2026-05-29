29.05.2026 06:31:29

Physicswallah legte Quartalsergebnis vor

Physicswallah präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Verlust je Aktie von 0,110 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 9,05 Milliarden INR gesehen hatten.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,080 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Physicswallah ein EPS von -0,850 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,09 Prozent auf 39,00 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,133 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 38,89 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at

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