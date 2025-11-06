Pinterest öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pinterest hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,05 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 898,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at