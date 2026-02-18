Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
18.02.2026 16:00:00
Pixel 10a: Google legt sein Mittelklasse-Smartphone neu auf
Google legt mit dem Pixel 10a sein Mittelklasse-Smartphone neu auf. Die neue Generation ist mehr Feinschliff als Revolution.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
