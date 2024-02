Pixelworks verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pixelworks ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pixelworks die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,050 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pixelworks -0,010 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 20,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 0,389 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 59,61 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at