Greens Holdings Aktie
WKN DE: A0YDDB / ISIN: KYG409871020
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09.06.2026 15:55:19
'Pizza connection' between German conservatives and Greens
Thirty years ago, rivaling politicians from Germany's conservative CDU and the Greens met to discuss their differences ― and what they had in common. The pizza connection was born. Now that format is being revived.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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