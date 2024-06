Platin ist jetzt auf Desktop Metals Production System Binder Jet 3D-Druckplattform von Legor kundenqualifiziert

Desktop Metal (NYSE: DM), ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Additive Manufacturing 2.0 für die Massenproduktion, gab heute bekannt, dass Platin dank eines speziell entwickelten Pulvers von Legor nun ein kundenqualifiziertes Material auf dem Production System™ P-1 ist.

Platinum jewelry designs 3D printed by Legor on a Desktop Metal Production System P-1 are slated to be part of a multi-material, multi-customer jewelry display featured by Desktop Metal at Rapid + TCT, North America's largest additive manufacturing and industrial 3D printing event, to be held June 25-27 in Los Angeles.

Legor ist ein Full-Service-Anbieter von Fertigungslösungen für Schmuck. Die Powmet-Linie des Unternehmens mit zertifizierten, ultrareinen Metallpulvern wird sowohl für Laser- als auch Binder Jet 3D-Drucksysteme produziert.

"Die Qualifizierung von Legors Powmet-Platin auf dem Production System P-1 ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für den Binder Jet 3D-Druck in der Schmuck-, Uhren- und Luxusgüterindustrie", sagte Ric Fulop, Gründer und CEO von Desktop Metal. "Platin gilt in der Schmuckindustrie aufgrund seiner hohen Härte und seines hohen Schmelzpunktes als schwer zu verarbeitendes Material. Unser Binder Jet 3D-Druckverfahren vereinfacht die Platinproduktion und ermöglicht völlig neue, zuvor unmögliche Designs."

"Legor verzeichnet derzeit ein erhebliches Marktinteresse an 3D-Drucktechnologie, insbesondere an Binder Jet-Technologie", fügte Fabio Di Falco, Marketing- und Kundensupport-Manager bei Legor, hinzu. "Dies hat uns dazu veranlasst, eine Vielzahl von Anfragen anzugehen, die von der Herstellung von Prototypen über Kleinserien bis hin zu größeren Produktionsserien reichen. Dank der Binder Jet 3D-Drucktechnologie können Designer nun Objekte visualisieren und entwerfen, die derzeit mit anderen Technologien nicht realisierbar sind, und somit die Grenzen der Kreativität erweitern, um die Zukunft zu gestalten. Bei Legor sind wir bestrebt, Katalysatoren für Innovation zu werden und eine Technologie zu fördern, von der wir überzeugt sind, dass sie einen entscheidenden Wendepunkt für unsere Branche darstellt."

Von Legor im 3D-Druck hergestellte Platin-Schmuckdesigns – darunter ein klassischer Ehering, ein Edelsteinring und ein filigraner Blattohrring – sollen Teil einer Multi-Material- und Multi-Kunden-Schmuckausstellung sein, die von Desktop Metal auf der Rapid + TCT, Nordamerikas größter Veranstaltung für additive Fertigung und industriellen 3D-Druck, vom 25. bis 27. Juni in Los Angeles präsentiert wird.

Binder Jet 3D-Druck für die Schmuck- und Uhrenherstellung

Im Jahr 2023 investierte Legor in ein Desktop Metal Production System P-1, ein 1-Liter-Hochgeschwindigkeits-Binder-Jet-3D-Drucksystem mit Single Pass Jetting (SPJ)-Technologie. Der erfahrene Schmuckhersteller hebt hervor, dass die Binder Jet 3D-Drucktechnologie mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Fertigungsmethoden und anderen Formen des 3D-Drucks für die Schmuckproduktion bietet, darunter:

Schnelle Produktion von Schmuckmustern ohne Formen oder Druckstützen

Völlig neue Gestaltungsfreiheit für die schnelle, kostengünstige Produktion von hohlen, ineinander verschlungenen, filigranen und massenhaft individualisierten Designs

Eliminierung von Verarbeitungsschritten, die mit Schmuckdesigns verbunden sind, wie z. B. Schweißen

Vereinfachte Herstellung von schwer zu bearbeitenden Materialien wie Platin, für das oft Spezialwerkzeuge erforderlich sind

Umweltfreundliche, abfallarme Produktion, bei der nur die für die Herstellung des Designs erforderliche Metallmenge verwendet wird

Di Falco von Legor hob hervor, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Merkmal der Binder Jet 3D-Drucktechnologie für die Schmuckindustrie und speziell für Legor ist.

"Die Binder Jet 3D-Drucktechnologie ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Produktion", bemerkte er, "indem sie Energieeffizienz ermöglicht und den Materialeinsatz reduziert. Tatsächlich verwendet das Binder Jetting genau die Menge an Material, die erforderlich ist, um ein Objekt zu erstellen, wodurch Abfall drastisch reduziert wird. Das im Prozess nicht verwendete Metallpulver kann wiederverwendet werden, was den Bedarf an neuen Rohstoffen und die mit der Metallgewinnung verbundenen Risiken verringert. Bei Legor setzen wir uns für den 3D-Druck als verantwortungsbewussten Produktionsansatz ein, der auch die Belange des Planeten und der Menschen berücksichtigt."

Ein Video von Legor über die Vorteile des Binder Jetting von Platinschmuck finden Sie unter https://legor.com/en/prodotto/platinum-3d-printing/.

Weitere Informationen über das Binder Jetting von Schmuck mit DM-Technologien finden Sie unter TeamDM.com/jewelry .

