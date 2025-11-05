PlayStudios A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PlayStudios A lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 71,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 57,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at