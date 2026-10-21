Pluszeichen in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,43 Prozent höher bei 18 443,77 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,298 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,061 Prozent tiefer bei 18 172,07 Punkten, nach 18 183,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 475,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 112,18 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,44 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Stand von 18 219,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, notierte der SDAX bei 18 361,84 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 21.10.2025, mit 17 155,74 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,27 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit MBB SE (+ 6,22 Prozent auf 191,20 EUR), Grand City Properties (+ 6,07 Prozent auf 7,17 EUR), OHB SE (+ 5,90 Prozent auf 206,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,70 Prozent auf 70,50 EUR) und GFT SE (+ 5,41 Prozent auf 29,25 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen ASTA Energy Solutions (-1,47 Prozent auf 53,60 EUR), JOST Werke (-1,31 Prozent auf 60,40 EUR), Ottobock (-1,17 Prozent auf 50,50 EUR), Stabilus SE (-1,12 Prozent auf 15,84 EUR) und INDUS (-0,80 Prozent auf 37,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 201 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5,044 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,40 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at