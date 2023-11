Pluszeichen in Moskau: Börsianer lassen RTS zum Start des Freitagshandels steigen

Am Freitag legt der RTS um 09:01 Uhr via MICEX um 0,32 Prozent auf 1 083,28 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 7,624 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,079 Prozent höher bei 1 080,67 Punkten in den Handel, nach 1 079,82 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte heute sein Tagestief bei 1 078,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 083,57 Punkten lag.

So entwickelt sich der RTS im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der RTS bereits um 0,375 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, wurde der RTS mit 993,74 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, wies der RTS einen Wert von 1 046,57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der RTS einen Stand von 1 094,30 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 12,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 107,08 Punkten. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im RTS

Zu den Top-Aktien im RTS zählen derzeit SOLLERS (+ 1,73 Prozent auf 970,00 RUB), Bashneft Pref (+ 1,13 Prozent auf 1 568,00 RUB), Mechel (+ 0,82 Prozent auf 280,48 RUB), Bashneft (+ 0,73 Prozent auf 2 057,00 RUB) und JSFC Sistema (+ 0,72 Prozent auf 16,58 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen hingegen Moscow Exchange MICEX-RTS (-0,92 Prozent auf 197,71 RUB), Norilsk Nickel JSC (-0,74 Prozent auf 17 944,00 RUB), PIK (-0,39 Prozent auf 716,50 RUB), Acron (-0,31 Prozent auf 18 844,00 RUB) und TATNEFT PJSC (-0,30 Prozent auf 600,90 RUB).

Diese RTS-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 985 610 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Yandex mit 6,445 Mrd. Euro im RTS den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Werte im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie verzeichnet mit 0,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Die Gazprom PJSC-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

