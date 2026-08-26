Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Start

Der SLI bleibt auch aktuell im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch gewinnt der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,29 Prozent auf 2 331,04 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,135 Prozent auf 2 327,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 324,19 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 325,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 331,12 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,846 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI auf 2 276,74 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 151,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, stand der SLI noch bei 2 009,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,37 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Amrize (+ 1,87 Prozent auf 35,97 CHF), Givaudan (+ 1,60 Prozent auf 3 374,00 CHF), UBS (+ 1,30 Prozent auf 43,78 CHF), Holcim (+ 1,01 Prozent auf 71,88 CHF) und Logitech (+ 0,99 Prozent auf 79,32 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Galderma (-1,25 Prozent auf 169,45 CHF), Kühne + Nagel International (-1,18 Prozent auf 218,30 CHF), Sandoz (-0,95 Prozent auf 72,84 CHF), Lonza (-0,77 Prozent auf 589,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,55 Prozent auf 79,18 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 274 580 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 314,377 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at