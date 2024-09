Pluszeichen in Zürich: SMI-Anleger greifen nachmittags zu

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,44 Prozent höher bei 12 034,81 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,408 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,335 Prozent fester bei 12 022,48 Punkten in den Handel, nach 11 982,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 074,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 022,46 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,603 Prozent nach oben. Der SMI wies vor einem Monat, am 13.08.2024, einen Wert von 11 928,14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, wies der SMI einen Stand von 12 095,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, lag der SMI noch bei 10 976,38 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,74 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 1,78 Prozent auf 81,34 CHF), Partners Group (+ 1,66 Prozent auf 1 192,00 CHF), Lonza (+ 1,55 Prozent auf 551,00 CHF), Roche (+ 1,14 Prozent auf 266,00 CHF) und Richemont (+ 1,05 Prozent auf 120,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Kühne + Nagel International (-3,42 Prozent auf 245,40 CHF), Swiss Life (-0,46 Prozent auf 694,40 CHF), Alcon (-0,33 Prozent auf 84,40 CHF), Novartis (-0,31 Prozent auf 98,13 CHF) und Nestlé (-0,16 Prozent auf 87,74 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 485 219 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,712 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,01 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

