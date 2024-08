Pluszeichen in Zürich: SMI mittags in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwochmittag.

Um 12:09 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,63 Prozent aufwärts auf 12 374,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,461 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,207 Prozent fester bei 12 322,23 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 296,72 Punkten am Vortag.

Bei 12 304,31 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 374,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,294 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 241,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, wies der SMI einen Stand von 11 854,50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, wies der SMI 11 032,76 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,78 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 2,72 Prozent auf 4 312,00 CHF), Lonza (+ 1,74 Prozent auf 561,20 CHF), Alcon (+ 1,23 Prozent auf 82,08 CHF), Swiss Re (+ 1,21 Prozent auf 116,85 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,96 Prozent auf 494,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sonova (-0,72 Prozent auf 290,90 CHF), UBS (-0,61 Prozent auf 26,28 CHF), Holcim (-0,07 Prozent auf 80,58 CHF), Richemont (+ 0,30 Prozent auf 135,00 CHF) und Logitech (+ 0,39 Prozent auf 76,82 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 666 531 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 245,170 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,47 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at