Pluszeichen in Zürich: SPI liegt mittags im Plus

In Zürich ist am Donnerstag ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,01 Prozent auf 15 949,23 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,115 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,158 Prozent auf 15 972,92 Punkte an der Kurstafel, nach 15 947,72 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15 942,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 981,08 Punkten lag.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 0,034 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, notierte der SPI bei 15 974,09 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, bei 15 400,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 659,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 9,47 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 12,20 Prozent auf 0,57 CHF), Meyer Burger (+ 6,25 Prozent auf 0,01 CHF), StarragTornos (+ 4,85 Prozent auf 54,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,40 Prozent auf 1,52 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,17 Prozent auf 8,13 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Molecular Partners (-5,89 Prozent auf 6,39 CHF), Spexis (-3,61 Prozent auf 0,03 CHF), VP Bank (-3,58 Prozent auf 75,40 CHF), Kudelski (-3,13 Prozent auf 1,40 CHF) und Calida (-2,86 Prozent auf 30,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 113 094 381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 251,644 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,09 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

