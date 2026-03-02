02.03.2026 06:31:29

PNM Resources legte Quartalsergebnis vor

PNM Resources lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 533,2 Millionen USD – ein Plus von 11,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PNM Resources 477,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte PNM Resources ein EPS von 2,67 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,17 Milliarden USD – ein Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PNM Resources 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

