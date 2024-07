Poleposition, drei weitere Siege und neue Rekorde: Toprak Razgatlioglu ist mit der BMW M 1000 RR auch in Donington Park das Maß aller Dinge.

Toprak Razgatlioglu (TUR) aus dem ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team hat bei der fünften Runde der WorldSBK 2024 seine eindrucksvolle Performance auf der BMW M 1000 RR fortgesetzt. Nach dem perfekten Wochenende in Misano (ITA) war „El Turco“ auch in Donington Park (GBR) das Maß aller Dinge. Von der Poleposition gewann er auch in Großbritannien alle drei Rennen, hatte dabei jeweils großen Vorsprung und sorgte für einige neue Rundenrekorde. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW