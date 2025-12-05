|
05.12.2025 05:07:38
Police recover Faberge egg swallowed by suspected thief
After six days of inspecting the suspect's bowel movements, New Zealand police recovered a stolen Faberge pendant that he had swallowed after being caught.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
