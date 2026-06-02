Polyram (1999) präsentierte Quartalsergebnisse

Polyram (1999) lud am 31.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,11 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Polyram (1999) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 ILS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,0 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,9 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at