Porwal Auto Components legte Quartalsergebnis vor

Porwal Auto Components hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 364,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 392,3 Millionen INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,57 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Porwal Auto Components ein EPS von 0,110 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,29 Prozent auf 1,42 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at