Positive Geschäftsentwicklung: Barrick Gold-Aktie überzeugt Anleger und Analysten

• Barrick Gold überzeugt mit Quartalszahlen• Aktie mit Kurssprung• Analysten bullish

Barrick Gold-Aktie mit Kurssprung

Am Montag konnte die Barrick Gold-Aktie an der NYSE nach Bilanzvorlage zum zweiten Quartal kräftig zulegen. Zeitweise stieg das Papier bis auf 19,07 US-Dollar und beendete den Handel schließlich 9,08 Prozent höher bei 18,99 US-Dollar. Am Dienstag deutet sich eine leichte Gegenbewegung an: Im vorbörslichen Handel geben die Papiere zeitweise 0,95 Prozent auf 18,81 US-Dollar nach.

Am Dienstag geht es erneut aufwärts: Im NYSE-Handel gewinnen die Papiere zeitweise 0,82 Prozent auf 19,15 US-Dollar.

Innerhalb der letzten vier Wochen zeigt sich bei der Barrick Gold-Aktie ein Zuwachs von 2,54 Prozent. Seit Jahresbeginn konnten die Anteilsscheine um 4,98 Prozent zulegen.

Barrick Gold-Bilanz für Q2 überzeugt

Am Montag sorgte Barrick Golds Zahlenwerk zum zweiten Quartal für den Kurssprung der Aktie. So vermeldete das Goldbergbauunternehmen zum Wochenstart höhere Gewinne sowie eine höhere Produktion und bekräftigte, dass es auf dem Weg zu einem starken zweiten Halbjahr sei. Im zweiten Quartal konnte Barrick Gold seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,6 Prozent auf rund 3,16 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn stieg um rund 21 Prozent auf 370 Millionen US-Dollar. Die vierteljährliche Dividende betrug 0,10 US-Dollar pro Aktie. Die zurechenbare EBITDA-Marge stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 Prozent auf 48 Prozent. Der operative Cashflow lag bei 1,16 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow stieg auf 340 Millionen US-Dollar. Barrick Gold-Präsident und -CEO Mark Bristow sagte, dass sich das Management während der Lenkung des Unternehmens hin zur Erreichung seines Ziels 2024 auch weiterhin auf Wertschöpfung und Wachstum fokussiere.

Goldpreis im Fokus

Stützend für die Barrick Gold-Aktie dürfte derzeit auch der Goldpreis wirken. Der sichere Hafen Gold ist aufgrund der angespannten geopolitischen Lage und der Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA weiterhin gefragt und näherte sich zuletzt wieder der Marke von 2.500 US-Dollar. Damit rückt auch das Rekordhoch von Juli bei 2.483 US-Dollar in greifbare Nähe. Und so könnte die Kombination aus starken Zahlen und günstigen Marktbedingungen das Ende einer Korrekturphase einläuten.

Barrick Gold-Aktie: Analysten bullish

Die Analysten zeigen sich jedenfalls weiter zuversichtlich für die Barrick Gold-Aktie.

Laut MarketScreener bewerten 22 Analysten die Anteilsscheine des Goldbergbauunternehmens. Von diesen empfehlen elf die Aktie zum Kauf, fünf Mal lautet die Empfehlung "Übergewichten" und sechs Mal "Halten". Insgesamt ergibt sich so eine Kauf-Empfehlung. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 21,81 US-Dollar und damit 14,85 Prozent über dem Schlusskurs von Montag. Das höchste Kursziel liegt bei 27,67 US-Dollar und impliziert ein Aufwärtspotenzial von 45,7 Prozent, während das niedrigste Kursziel bei 18,60 US-Dollar und damit nur 2,01 Prozent unterhalb des letzten Schlusskurses liegt.

Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten elf Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Barrick Gold-Aktie vergeben. Von diesen empfehlen zehn die Aktie zum Kauf, während einer der Analysten ein "Hold"-Rating vergeben hat. Das durchschnittliche Kursziel liegt hier bei 23,49 US-Dollar und somit rund 23,7 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Redaktion finanzen.at