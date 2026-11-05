PRA Group Aktie
WKN DE: A12ELV / ISIN: US69354N1063
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05.11.2026 22:56:56
PRA Group Swings To Q3 Profit
(RTTNews) - PRA Group, Inc. (PRAA) on Thursday reported a profit for the third quarter, compared to a loss last year.
For the third quarter, net income attributable to PRA Group was $14.9 million, or $0.39 per share, compared with a net loss of $407.7 million, or $10.43 per share, a year earlier. The prior-year quarter included a $412.6 million non-cash goodwill impairment charge.
Total revenues declined to $286.3 million from $311.1 million, while total portfolio revenue fell 8% to $285.1 million.
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|Ausblick: PRA Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu PRA Group Inc
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