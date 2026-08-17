Prairie Operating: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Prairie Operating hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 68,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at