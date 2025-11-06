Prataap Snacks gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Prataap Snacks hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,94 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Prataap Snacks im vergangenen Quartal 4,32 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Prataap Snacks 4,41 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at