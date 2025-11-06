Precious Shipping: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Precious Shipping hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 THB, nach 0,180 THB im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 1,44 Milliarden THB gegenüber 1,44 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at