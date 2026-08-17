Precipio: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Precipio hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 7,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at