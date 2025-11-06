Premier A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Premier A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,700 USD je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 240,0 Millionen USD, gegenüber 248,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at