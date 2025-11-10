|
10.11.2025 05:34:42
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu einem Jahr Ampel-Aus
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu einem Jahr Ampel-Aus:
Aber das Hauptproblem bleibt, dass Merz sein Versprechen einer geräuschlosen Regierung nicht einlösen konnte. Gestritten wird ebenso viel wie zur Ampelzeit. Das Problem: Wer Geländegewinne bei den eigenen Wählern auf dem Rücken des Koalitionspartners einfahren möchte, schwächt sich am Ende selbst. Das haben FDP und Grüne nie verstanden. Und Schwarz-Rot hat daraus nicht gelernt./yyzz/DP/mis
