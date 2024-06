Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Insolvenzen

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Insolvenzen:

"Die aktuelle Verdoppelung der Firmeninsolvenzen in Deutschland ist zum Teil mit dem niedrigen Vorjahreswert zu erklären. Und mit strukturellen Problemen von Betrieben, deren Insolvenz durch die Corona-Hilfen nur aufgeschoben wurde. Willkommen zurück in der Normalität - die sich nach der goldenen Dekade freilich noch nicht normal anfühlt. Eine Insolvenz ist aber nicht das Ende, sondern bietet Firmen die Chance, sich zu sanieren und für die Zukunft aufzustellen. Die jedoch war schon lange nicht mehr so herausfordernd wie heute."