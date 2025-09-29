|
29.09.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Atomstreit mit Iran
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Atomstreit mit Iran:
"Kein Snapback kann die Welt zehn Jahre zurückkatapultieren. Der Mechanismus löst nicht die tiefe Spaltung des UN-Sicherheitsrats auf. Und er macht Irans Fortschritte bei der Urananreicherung so wenig ungeschehen wie die israelisch-amerikanischen Attacken auf Atomanlagen oder die Bloßstellung der iranischen Schattenarmeen. Das Wort der europäischen Außenminister, das Zuschnappen der Sanktionsfalle sei "nicht das Ende der Diplomatie", ist dennoch mehr als eine hohle Formel. (.) Ganz offiziell verlangen Berlin, Paris und London von Iran inzwischen direkte Gespräche zwischen Teheran und Washington. Obama hätte sich derlei aus innenpolitischen Gründen nicht trauen können, er brauchte die Europäer. Für Trump haben sie mit dem Snapback ihre Schuldigkeit getan."/yyzz/DP/he
