|
29.09.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu AfD/Stellenabbau
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu AfD/Stellenabbau:
"Im Südwesten verschwinden gerade Industriearbeitsplätze im Rekordtempo. (.) Nun geht es um Arbeitsplätze, die eigentlich Transformationsgewinner hätten sein können. Und diese Mischung aus dem individuellen Empfinden, sich optimal auf die Herausforderungen der Zeit vorbereitet zu haben, und nun dennoch Angst vor der Zukunft haben zu müssen, schürt Frust. Man kann jetzt schon beobachten, wie dieser sich im Auto-Epizentrum Schwaben in Zustimmung für die AfD wandelt, wie die rechtsextreme Partei dort überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt, je nach Gegend zweit- oder drittstärkste Kraft ist. (.) Es ist nicht leicht, darauf unmittelbar zu reagieren. Vermutlich wäre es aber hilfreich, man würde sich der Industrie mit einer Politik widmen, die nicht nahezu jährlich wie in der Antriebsfrage die Prämissen ändert. Oder man würde wirtschaftliche Bedingungen schaffen, unter denen auch Industriearbeitsplätze wieder zukunftsfähig erscheinen."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX geht im Plus ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Indizes zum Handelsende stärker -- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigte sich höher. Die Wall Street präsentierte sich vor dem Wochenschluss höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.