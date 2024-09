Pressestimme: 'Handelsblatt' zu deutscher Innovationsfähigkeit

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu deutscher Innovationsfähigkeit:

"Es ist besorgniserregend: Deutschland fällt im neuen Innovationsranking von BDI und Roland Berger weiter zurück. (.) Kleinere Länder dagegen zeigen, wie es anders geht. Insbesondere Dänemark, das sich in den vergangenen Jahren stark verbessert hat. Diese Entwicklung kommt überraschend. Wie kann ein Hochlohnland wie Dänemark mit einem ausgeprägten Sozialstaat das schaffen? Die Erklärung ist einfach. Hohe Löhne sind für Institute oder Unternehmen, die sich mit Schlüsselinnovationen beschäftigen, eher nebensächlich. Viel wichtiger ist es für sie, qualifizierte Mitarbeiter, also die richtigen Ingenieure, Entwickler oder Physiker, zu bekommen. Dänemark hat es geschafft, zahlreiche Cluster wie in Biotechnologie (.) zu schaffen, in denen der Austausch von Universitäten, Forschung und Wirtschaft eng ist (.). Dort versucht der Staat nicht zu bremsen, sondern zu helfen, beispielsweise mit einer pragmatischen Einwanderungspolitik (.)."/DP/jha