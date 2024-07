Pressestimme: 'Junge Welt' zum Haushaltsstreit

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zum Haushaltsstreit:

"Knappheit herrscht auch bei den Mitteln, um gegen die fortschreitende Deindustrialisierung anzuinvestieren. An den Subventionen für US-Konzerne wie Tesla oder Intel wird allerdings nicht gerüttelt. Das einheimische Kapital hingegen soll mit einem sogenannten Dynamisierungspaket besänftigt werden. Die Industriellenvereinigung BDI hat es gefordert, die Ampel hat es zugesagt. Viel kosten soll es nicht, statt dessen will der Staat auf Einnahmen verzichten, etwa durch eine 25-Prozent-Flat-Tax auf Profite oder eine "Superausschreibung". Hinzu kommen Geschenke wie eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Maßnahmen, um frischgebackene Eltern sowie Rentner zurück an die Werkbank zu locken. Wie auch immer das Haushaltstheater im Detail ausgeht, es wird brutal."/DP/jha