KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Meisterschaft von Bayer Leverkusen:

"Sollte Xabi Alonso die Mannschaft beisammenhalten und die besten jener Spieler dazunehmen, die nun überall darauf brennen, ihr Schicksal mit dem des Wundertrainers zu verknüpfen, spricht einiges dafür, dass Leverkusen in der nächsten Saison noch besser sein wird. Eine gute Nachricht für die Bundesliga, die Konkurrenz in der Spitze dringend braucht. Anders als der VW-Werksklub in Wolfsburg, der absurde Geldmassen verbrennt und es dabei auch noch fertigbringt, dass sich niemand dafür interessiert, hat Leverkusen eine der aufregendsten Mannschaften der Bundesliga-Geschichte geschaffen. Ein umfassender Triumph und ein angemessenes Ende der Münchner Titelserie."/yyzz/DP/he