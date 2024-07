Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Zwang gegen Menschen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Zwang gegen Menschen:

"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt auch für psychisch Kranke, geistig Eingeschränkte oder Demente. Und trotzdem kommt es vor, dass Ärzte Patienten gegen ihren Willen medikamentös behandeln oder gar fixieren lassen. Wenn die Mediziner der Meinung sind, dass der jeweilige Patient für sich und/oder andere eine schwere Gefahr darstellt. Was jahrzehntelang wenig hinterfragt und häufig angewandt wurde, ist längst strengen Regularien unterworfen. Aber kann das nur in einer Klinik geschehen? Darum geht es gerade vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Experten sind uneins. Zu fordern: "So wenig Zwang wie möglich", ist natürlich leichter gesagt als getan. Und selbstverständlich sollte man dem Verfassungsgericht nicht vorgreifen. Trotzdem kann man sagen - im Zweifel für die Würde des Menschen."/yyzz/DP/he