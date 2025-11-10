Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Videosprechstunde

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Videosprechstunde:

Ja, es vermag erst einmal merkwürdig anmuten, wenn man in einem Supermarkt gesundheitliche Probleme bespricht - mit einem Arzt per Video und in Anwesenheit einer medizinischen Fachkraft, die auch kleinere Untersuchungen vornehmen kann. Doch so abwegig ist das alles gar nicht. Das Gesundheitswesen muss sich verändern. Wenn Drogerien jetzt Medikamente anbieten und Supermärkte Videosprechstunden, stößt das bei etablierten Leistungserbringern verständlicherweise auf viel Skepsis, sind doch ihre Geschäftsmodelle betroffen. Und dass die Patienten, um die es ja letztlich vor allem gehen sollte, solche Angebote wirklich annehmen, ist nicht ausgemacht. Und auch wenn das Interesse groß wäre, hieße das noch nicht, dass sich das in den bisherigen Finanzierungsstrukturen trägt. Viel Konjunktiv also. Doch nötig sind solche Versuche allemal./yyzz/DP/mis