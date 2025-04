Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu deutscher Wirtschaft und Zöllen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu deutscher Wirtschaft und Zöllen:

"Sie kann aber der deutschen Wirtschaft dabei helfen, sich auf diese harte Zeit einzustellen. Dazu müssen die Kosten der Produktion sinken, und hier gilt es an vier Stellen anzusetzen: Steuern, Abgaben, Energiekosten und Bürokratielasten. Besonders kompliziert ist die Steuer... Wer als Unternehmen Einkommensteuer zahlt, gehört dort in der Regel zu der Gruppe der Steuerzahler, die als Spitzenverdiener bezeichnet werden. Eine Senkung der Einkommensteuer mit dem Ziel, die Unternehmen zu entlasten, kann also nicht durch höhere Steuern für Spitzenverdiener finanziert werden, wie es die SPD vorschlägt. Wer nur die Körperschaftsteuer senkt, entlastet die großen Aktiengesellschaften, verfehlt aber den Mittelstand. Die einfachste Möglichkeit, vor allem die Unternehmen zu entlasten, bietet eigentlich der Solidaritätszuschlag, der ja nur noch von Gutverdienern erhoben wird, aber hauptsächlich von Unternehmen, egal ob sie Körperschaft- oder Einkommensteuer zahlen. Leider hat sich die SPD in den vergangenen Jahren immer wieder dagegen gewehrt, die "Reichen" auf diesem Weg zu entlasten."/yyzz/DP/men