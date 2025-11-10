|
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Schulden
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Schulden:
Die Bundesregierung hat mit recht die Weichen dafür gestellt, dass Deutschland sicherheitspolitisch erwachsen werden kann. Sie drückt sich aber davor, mit den Menschen im Land ehrlich über den Preis zu reden, den das haben wird. Damit setzt Friedrich Merz als Kanzler bislang die Politik seines Vorgängers Olaf Scholz fort, der immer warnte, es dürfe keine Politik des Entweder-oder geben: also entweder mehr Geld für Verteidigung oder zusätzliche Haushaltsmittel für die Rente. Die Wahrheit ist: Jeder Euro kann nur entweder für die Bundeswehr oder zum Beispiel für Soziales ausgegeben werden. Es ist nicht schön zu entscheiden, ob es dringender neue Panzer oder neue Schwimmhallen braucht. Es sind aber Fragen, die sich stellen werden. Die Debatte darüber hat noch gar nicht begonnen./yyzz/DP/mis
